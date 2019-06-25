Регистрация клонов кандидатов - это фундаментальный дефект выборов - Карасев

Политолог Вадим Карасев прокомментировал ситуацию с нардепами-"клонами"

В последние дни публикуется все больше информации, что на парламентских выборах появляются кандидаты - однофамильцы и тезки известных политиков. Журналист Znaj.ua попросил прокомментировать данную ситуацию политолога Вадима Карасева.

"Это, конечно, фундаментальный дефект нашей избирательной кампании - считает эксперт. Если его не устранить вовремя (а это может сделать ЦИК своим решением), тогда он будет постоянно генерировать сомнения в справедливости народного волеизъявления. У нас и так выборы проходят на эмоциях, скоротечно, без обсуждения содержательных вещей. Никто не вникает в избирательные программы. А тут еще некоторые технологи настолько не уважают избирателей, что подсовывают им клонов.

Вот посмотрите, выдвигают однофамильцев кандидатов. Это кстати такой маркер: если против тебя выставили клона - значит у тебя высокий рейтинг и ты можешь выиграть. Если двух клонов - значит ты точно лидер. Ну а если троих - то тебя боятся и не знают как "сбивать". Точно так же сейчас мы видим кучу кандидатов от фирм с названием "Слуга народа", организаций "Команда Зе", связь с которыми сам настоящий "Зе" отрицает.

Необходимо как-то решать проблему юридически. Надо указывать "девичьи" фамилии тем клонам, которые их поменяли перед выборами. Надо вводить порядковые номера кандидатов в бюллетене. Если это не сделала Рада изменениями закона - пусть примет решение Центризбирком. Помните, на президентских выборах однофамилец Тимошенко набрал полтора процента голосов? Если были бы номера кандидатов в бюллетене, кандидаты бы в своей агитации делали упор на номере, и ошибок избирателей было бы меньше" - дает рекомендации Карасев.