"Регионал" Колесников идет по округу

Колесников идет на выборы.

Бывший вице-премьер и министр инфраструктуры в правительстве Николая Азарова, "регионал" Борис Колесников идет на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщил сайт "Оппоблока".

Колесников собирается идти по мажоритарному округу №49 в Донецкой области.

В округ входят города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы.

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Список партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавил внефракционный народный депутат Евгений Мураев.