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суббота, 11 декабря 2021 13:32

Референдум по Донбассу Порошенко назвал реализацией планов Путина

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Референдум по Донбассу Порошенко назвал реализацией планов Путина
Фото: eurosolidarity

Вопросы суверенитета, территориальной целостности, государственного строя не могут быть вынесены на референдум. Об этом напомнил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в ответ на заявление президента Владимира Зеленского о возможном референдуме по дальнейшей судьбе Донбасса.

"Это Конституция, и президент должен защищать Конституцию, а не нарушать ее. Я категорически не согласен с тем, чтобы референдумы использовались как технология для проведения, в том числе и неукраинских решений. Обсуждать неизвестные вопросы, да еще как было сказано, вынесены или предложены другими странами, – я думаю, что это была бы просто ужасная ошибка, потому что единственным источником государственной власти в Украине является народ, а Конституция является Основным законом", – подчеркнул Порошенко.

"Перед тем, как даже теоретически обсуждать эти вопросы, нужно обеспечить соблюдение Конституции и обеспечить защиту прав людей, суверенитета, защиту государства", - отметил пятый президент.

"А представьте себе, что две или три области примут решение иное, чем остальные области. А представьте себе, что в результате будет сценарий, в том числе сценарий Путина о том, что эти области не счастливые, и повторят позицию фейкового референдума, который Путин провел в Крыму", – отмечает Порошенко.

"После фейкового референдума в Крыму у меня есть определенная аллергия на способ решения вопросов Путина или интересов Путина через Украину. Изучите внимательно урок 2014 года и не повторите его. Потому что в 2014 году нам было гораздо труднее. Если не знаете, что делать – проведите СНБО, прийдите в парламент, объедините общество, спросите и принимайте решения по крайней мере на основании позиций, за которые заплачена очень высокая цена, а не легко бросайтесь вопросами референдума", – резюмирует Порошенко.

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Дата
11
декабря

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