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суббота, 13 февраля 2021 13:46

Речной парад Днепром, воздушная колонна: как военные готовятся к 30-летию Независимости

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Речной парад Днепром, воздушная колонна: как военные готовятся к 30-летию Независимости
Рассказали, каким будет 30-й День независимости. Фото: glavcom.ua

На параде к 30-летию Независимости Украины планируют продемонстрировать новейшие разработки военной техники, новый строевой шаг, провести речной военный парад на Днепре.

По предыдущему замыслу, к западу привлекут более 4 тыс. человек, сообщает пресс служба Минобороны.

К параду привлекут 250 единиц вооружения, военной и специальной техники, пролет воздушной колонны над Крещатиком, прохождение конного и кинологического подразделения и сводный оркестр в тысячу музыкантов.

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"Демонстрационные мероприятия военно-морских сил состоятся в Одессе. В Киеве рассматривается вариант проведения речного военного парада на Днепре. На Михайловской площади развернут выставку военной техники и вооружения ВСУ", - говорится в сообщении.

На парад планируют пригласить руководителей оборонных ведомств и руководителей военных подразделений государств-партнеров, а также Генерального секретаря НАТО и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Это предварительные идеи, предложения, замыслы. Подразделения ВСУ, которые планируется привлечь к участию в параде, готовы начать подготовку и тренировки уже в конце февраля", - отметили в Минобороны.

13 февраля в Украину вернулись 6 моряков из экипажа судна Stevia, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в декабре прошлого года. Их встречал президент Владимир Зеленский. Моряки рассказали, что их держали в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров. Круглосуточно их охраняли автоматчики.

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