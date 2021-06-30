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среда, 30 июня 2021 19:32

"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты

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&quot;Ребята в гробах возвращаются, а вам &quot;какая разница?&quot;- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"Я вижу вообще все очень расслабились", - обращается воин к украинцам. Фото: president.gov.ua

Воин, который защищает Украину на фронте, обратился к гражданам, которые ходят на концерты российских гастролеров со страны-агрессора и к СБУ. Видео опубликовал общественный деятель Сергей Стерненко.

"Добрый день, уважаемые украинцы. Я это удивляюсь, кого бл*дь пускают в страну. Почему обезьяна, которая ездит выступать в оккупированный Крым, приезжает в столицу моей страны, которую я защищаю уже восьмой год.

Почему эта обезьяна устраивает какие-то концерты, зарабатывает деньги?

Мы что, уже забыли немного, что в стране война или как? Помогите вспомнить тем, кто об этом забыл. Напомните им немножко.

А все эти обезьяны, которые рассказывают, что "с плакатами в другое мето"... Уважаемые украинцы, думайте немного своей головой, потому что то, что делается, я вижу вообще все очень расслабились. Все себя четко чувствуют. Как вам там? Неплохо сейчас в летний день сидеть где-то у себя в офисе, ехать за рулем машины, где-то отдыхать. У вас все четко? Окей?

Потому что у нас например каждый вечер стреляют. Я не знаю, чем думает молодежь, которая слушает моргенштернов, всякую эту шоблу. Нет, ребята, не "какая разница" вообще. Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?", - говорит военный о концертах российского рэпера Басты.

"А Службе безопасности Украины, ребята, ну это вы чудите вообще х*рню какую-то", - добавил военный.

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Несмотря на общественный резонанс гражданин Российской Федерации Василий Вакуленко выступил в Киеве.

Под стенами Stereo Plaza состоялась акция протеста. Люди держали плакаты "Баста финансирует российскую армию", "Зеленский крышует рашистив", "Крым - это Украина. И на этом баста!", "Баста - путинская шестерка".

Девушка, которая пришла на концерт, кричала протестующим: "Че вы преперлись, бл*дь. Стоять они, бл*дь, плакаты достали. Ебанутые. Пизд*ц бл*дь, п*дарасы, с*ка".

Баста выступал в оккупированном Россией Крыму. Из-за этого в 2017 году ему запрещали въезд в Украину на три года.

Также в 2015 году Вакуленко снимался в оккупированном Севастополе в фильме. Был одет в российскую военную форму.

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