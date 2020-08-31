Реакцией доволен - Фокин прокомментировал свои заявления о Донбассе

Фокин отреагировал на критику. Фото: Эспрессо

Заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин отреагировал на критику своих заявлений об особом статусе для всей территории Донбасса.

"Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", - сказал он, сообщил "5 канал".

Фокин заявил, что доволен реакцией на слова и добавил, что якобы "цитировал положения Минских договоренностей".

По мнению Фокина, во власти его критикуют за связи с "предшественниками".

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Ранее Офис президента отмежевался от скандальных заявлений Фокина. Глава Офиса президента Андрей Ермак, в частности, заявил, что отдельные заявления заместителя руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины.