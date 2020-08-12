Разыскиваемый судья Вовк откликнулся в сети

Волку инкриминируют ряд статей. Фото: "Радіо Свобода"

Председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк, которого разыскивает Национальное антикоррупционное бюро и обвиняет в создании преступной организации, заявил, что не скрывается и готов прийти на допрос.

Заявление он опубликовал в среду в Facebook.

"Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, считаю, в НАБУ еще не забыли. (Конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно).

Я как законопослушный гражданин готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК", - говорится в заметке.

Волк заявил, что не дождался от НАБУ, чтобы ему вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке.

Также он назвал действия НАБУ препятствием в деятельности судей и что будут поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы.

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Ранее главе ОАСК Павлу Вовку и ряду судей НАБУ сообщили о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. Подозрения основаны на записях разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в прошлом году. В здании суда провели обыски. Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями. В частности, отстранением и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, отменой решения о национализации Приватбанка, запрета на показ в Украине сериала "Сваты", позволил въезд российскому актеру Федору Добронравову, поддержавшему оккупацию Россией Крыма. Отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.