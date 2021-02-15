Разыскали причастных к распространению "пленок Деркача"

Установили, что "пленки Деркача" распространяли повязанные люди. Фото: "Фокус"

Активисты установили причастных к продвижению "пленок Деркача".

"Совместное расследование общественных организаций пришло к выводу, что на самом деле в информационной операции по продвижению "пленок Деркача" и попытке повлиять на выборы в США и рассорить Украину и США участвовало гораздо больше людей, чем в санкционном списке", - заявили в спыльный пресс конференции член "Демократической топора" Юрий Гудыменко и спикер InformNapalm Михаил Макарук, сообщает "Бабель".

Активисты сообщили, что участники распространения пленок связаны и выполняли различные функции:

Блогер Анатолий Шарий и телеведущий канала "Наш" Назар Диордица были публичными рупорами. Нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, олигарх Игорь Коломойский и жена Виктора Медведчука Оксана Марченко обеспечивали медиаресурсы для распространения необходимых тезисов. Заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова назвали "архитектором юридической легализации".

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"Все эти люди политически и финансово связаны с Россией и являются такими же российскими агентами влияния, как Андрей Деркач, Александр Дубинский и другие лица, которые попали под санкции раньше. Они так же пытались влиять на выбор американских избирателей путем распространения дезинформации, лично или опосредованно через свои медийные активы и связанных лиц", - говорится в совместном заявлении активистов.

Они обратились в Министерство финансов США с просьбой рассмотреть возможность ввести санкции против лиц.

В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена отреагировали на "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными". У Байдена считают обнародование записей продолжением российских усилий по дискредитации политика.