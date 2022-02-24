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четверг, 24 февраля 2022 02:23

Разведка и союзники предупреждали о сценариях вторжения в Украину – эксперты

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Разведка и союзники предупреждали о сценариях вторжения в Украину – эксперты
Эксперты предупреждали о развитии событий на востоке Украины. Фото: 24 канал

Летом и осенью 2021 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждало о возможном полномасштабном нападении российских вооруженных сил на Украину зимой 2022 года.

Похожие данные были подтверждены и обнародованы разведками государств-союзниц – Великобританией и США и другими, в интервью говорил начальник ГУР Кирилл Буданов еще в ноябре прошлого года, сообщает "Голос".

"Были разоблачены перед мировой общественностью все текущие, тактические и среднесрочные намерения российской стороны (включая карты и удары вторжения) относительно создания новых угроз безопасности как для Украины, так и целого европейского континента. Это дало свой результат – сломало текущие намерения врага" ,– пишет в блоге для "Украинской правды" Андрей Юсов, Директор "Школы ответственной политики".

Украинская армия и разведка вовремя среагировали на эти вызовы и сейчас отрабатывают все возможные сценарии развития событий, демонстрируют информированность, работу по предупреждению угроз и готовность дать надлежащий отпор агрессору.

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"По состоянию на сегодняшний день Россия пошла ва-банк, поскольку все остальные варианты для них означают поражение и капитуляцию. В итоге, и прямая атака на Украину, благодаря украинской разведке, тоже путь к поражению, только кровавый. И главная причина в том, что благодаря игре на опережение вокруг Украины выстроилась мощная союзническая коалиция, которая согласовала санкции и методы противодействия", считает член Координационного совета Движения сопротивления капитуляции Юрий Гончаренко.

"Сейчас для Украины главная задача — поверить в себя и сопротивляться. Мы уже выиграли войну стратегически, главное — не сдаться к победе. А для украинцев — верить в свои силы, не паниковать, кто может — становиться в ряды вооруженных сил или терробороны, записываться в волонтеров и т.п." – пишет он.

Народный депутат "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что разведка информировала власти о сценарии признания Россией так называемых ДНР и ЛНР еще 1,5-2 месяца назад.

Как член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, я хочу сказать, что наше разведывательное сообщество информировало высшее политическое руководство государства о именно таком сценарии событий именно в эти даты еще за 1,5-2 месяца до этой даты. Поэтому военно-политическое руководство полностью контролирует ситуацию, у нас есть варианты противодействия любому развитию событий. И на данный момент говорить о том, что для нас какие-то действия неожиданны – это не соответствует действительности", – сказал Вениславский.

Военный эксперт Андрей Васильчук считает, что благодаря обнародованной главой ГУР МО Будановым информации, ее начали транслировать иностранные СМИ, из-за чего постепенно в этот процесс включились и политики то уровня, а впоследствии — и руководители государств-союзников Украины.

"Своевременная подготовка ВСУ к разным сценариям Кремля, опиравшейся на данные украинской и западной разведок, не дала режиму Путина других вариантов для маневра. А вся информация о намерениях врага была обнародована украинскими и союзническими разведками еще накануне зимы. Следовательно, важно, чтобы не было промедления с подобными данными, а принимались и реализовывались эффективные и своевременные политические решения", отмечает Андрей Юсов.

Для разрыва дипломатических отношений с Россией у Украины есть все основания еще после аннексии Крыма в 2014 году. РФ сейчас пытается сделать вид, что Украина виновата в желании разорвать отношения, считает эксперт Александр Сушко.

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