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Разведчикам, ловившим российских боевиков, аннулировали загранпаспорта. Они говорят о давлении власти

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Разведчикам, ловившим российских боевиков, аннулировали загранпаспорта. Они говорят о давлении власти
Офис президента молчит. Фотоколлаж: "Радіо Свобода"

Пятерым бывшим разведчикам, участвовавшим в подготовке спецоперации по задержанию российских боевиков ЧВК "Вагнер", аннулировали загранпаспорта.

Об этом сообщила "Радіо Свобода".

Через неделю после провала спецоперации Василия Бурбу уволили с должности начальника Главного управления разведки Министерства, также уволили еще как минимум четырех сотрудников ГУР, готовивших спецоперацию.

Впоследствии признали недействительными загранпаспорта всех пяти бывших разведчиков: Бурбы, Юрия Семенюка, Романа Червинского, Игоря Дзеры и еще одного разведчика, попросившего не называть его имя.

Основанием для изъятия паспорта и запрета выезда за границу стало письмо на бланке Миграционной службы, поступившее в Пограничную службу.

1 мая Семенюк, на тот момент уже уволенный из ГУР, прибыл в аэропорт Борисполя, чтобы сесть на самолет в Египет. Однако в пересечении границы ему было отказано. Мужчина ехал на дайв-сафари вместе с дайверским клубом. Однако пограничники предоставили ему два документа: о запрете в пересечении государственной границы и об изъятии паспорта.

В письме Миграционной службы говорилось, что паспорта разведчиков якобы оформлены с нарушением законодательства, а потому подлежат изъятию.

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Однако в Миграционной службе на журналистский запрос ответили: "Письмо от 19 февраля по таким реквизитам о признании недействительными паспортов гражданина Украины для выезда за границу в Государственной миграционной службе не создавалось, не подписывалось, не регистрировалось и не направлялось в Государственную пограничную службу".

Также у ГМС нет информации о том, что паспорта пяти экс-cотрудников ГУР были оформлены с нарушением законодательства.

Пограничники заявили, что по результатам проверки они удалили записи о недействительности паспортов Семенюка и других разведчиков из межведомственной системы "Аркан".

Хотя в базе паспорт Семенюка уже считается действительным, воспользоваться им он не сможет. Из ГМС паспорт ему вернули изрезанным.

Он сообщил Национальной полиции о незаконном лишении права на передвижение и неправомерном изъятии загранпаспорта. Подал заявление о преступлении - служебный подлог.

В комментарии "Радіо Свобода" заявил, что изъятие его паспорта могло быть продолжением административного давления на разведчиков, проводивших спецоперацию по "вагнеровцам". Возможно, кто-то считал, что экс-разведчики будут искать возможность встречи с расследователем Bellingcat Христом Грозевым.

Журналисты обратились в Офис президента с просьбой прокомментировать вероятное административное давление на бывших сотрудников ГУР и фальсификацию письма, которое стало основанием аннулирования паспортов разведчиков.

На момент выхода расследования ответа из ОП редакция не получила.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ЧВК "Вагнер" попросил руководитель ОП Андрей Ермак. Чтобы подождать до начала согласованного тогда перемирия на Донбассе.

В украинской власти есть предатель, из-за которого сорвалась спецоперация задержания российских боевиков, заявил Бурба.

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