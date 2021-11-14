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воскресенье, 14 ноября 2021 22:17

Разумкову уже не нравится сериал "Слуга народа"

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Разумкову уже не нравится сериал &quot;Слуга народа&quot;
Разумков и Ермак аплодируют в избирательном штабе Зеленского во время обнародования данных экзит-пола, 21 апреля 2019 года. Фото: Getty Images

Бывшему спикеру Дмитрию Разумкову уже не нравится сериал "Слуга народа", в котором главную роль играл действующий президент Владимир Зеленский.

Об этом экс-спикер сказал в эфире телеканала "Україна 24" в воскресенье вечером.

"Вы видели все серии "Слуги народа"?", – спросила телеведущая.

"Все", – ответил Разумков.

– Вам нравится фильм?

– Уже нет.

"Фильм - неплохой, реалия другая. Мы в 19 году шли посмотреть кино с очень счастливым концом. А иногда я сегодня смотрю, что мы получили биллеты на фильм ужасов", - заявил Разумков.

"Дмитрий Александрович, вы чувствуете себя лохом?", – спросила телеведущая.

"Перефразируя классика, мне 38 и я не лох", - ответил Разумков.

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7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата.

Вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука.

8 ноября бывший спикер опубликовал список народных депутатов, которые войдут в межфракционное объединение "Умная политика". Там, в частности, будет 21 нардеп от "Слуги народа".

Депутаты от "Слуги народа", которые захотят вступить в объединение Разумкова, должны сложить мандаты, заявили в президентской фракции.

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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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