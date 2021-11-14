Бывшему спикеру Дмитрию Разумкову уже не нравится сериал "Слуга народа", в котором главную роль играл действующий президент Владимир Зеленский.
Об этом экс-спикер сказал в эфире телеканала "Україна 24" в воскресенье вечером.
"Вы видели все серии "Слуги народа"?", – спросила телеведущая.
"Все", – ответил Разумков.
– Вам нравится фильм?
– Уже нет.
"Фильм - неплохой, реалия другая. Мы в 19 году шли посмотреть кино с очень счастливым концом. А иногда я сегодня смотрю, что мы получили биллеты на фильм ужасов", - заявил Разумков.
"Дмитрий Александрович, вы чувствуете себя лохом?", – спросила телеведущая.
"Перефразируя классика, мне 38 и я не лох", - ответил Разумков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Съезд "Слуги народа": есть пять претендентов на председателя партии, готовят исключения
7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата.
Вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука.
8 ноября бывший спикер опубликовал список народных депутатов, которые войдут в межфракционное объединение "Умная политика". Там, в частности, будет 21 нардеп от "Слуги народа".
Депутаты от "Слуги народа", которые захотят вступить в объединение Разумкова, должны сложить мандаты, заявили в президентской фракции.
Комментарии2