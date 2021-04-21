Разумкову стыдно за "слугу народа"

Разумков шел первым в списке партии Зеленского на выборах в 2019 году. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову стыдно за поведение народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, который во время усиленного карантина праздновал с друзьями в одном из отелей Киева день рождения жены.

"Стыдно. Сегодня так делать нельзя", - цитирует спикера с пресс-конференции в Луцке "Інтерфакс-Україна".

У многих "закрытый бизнес, не хватает ресурсов для нормального существования", сказал Разумков.

"Я надеюсь, что реакция от фракции будет", - заявил спикер.

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По мнению Разумкова, ныне празднование того или иного события можно отложить до того времени, когда "отпраздновать смогут все".

Также сообщил, что в пятницу у его жены день рождения. "Но мы будем праздновать в тесном семейном кругу, дома. И считаю, что это правильно", - сказал спикер.

18 апреля Николай Тищенко нарушил карантин, устроив вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge, сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях". В апреле прошлого года журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр", который принадлежит Николаю Тищенко. Среди гостей ресторана были: нардеп Антон Яценко, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Павел Куфтырев, нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер ахметовского "Метинвеста" Виталий Кысиль.