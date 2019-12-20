Разумков закрыл Раду. Нардепы разбежались на три недели

Спикер закрыл последнее заседание в 2019 году. Фото: УНІАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание в пятницу.

По графику работы парламента, пленарная неделя состоится через три недели 13-17 января.

23-27 декабря, 6-10 января депутаты работают с избирателями, напоминает "Інтерфакс-Україна"

В пятницу вечернее заседание не предусмотрено.

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Комитет по вопросам аграрной и земельной политики до 10 января проведет восемь заседаний. На них рассмотрит подготовку ко второму чтению законопроекта о введении рынка земли.