Разумков выступает против легализации проституции и легких наркотиков

Разумков не уверен, что украинцы готовы к легализации короткоствольного оружия.Фото:facebook.com/profile.php?id=100005939985790

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает идею легализации короткоствольного оружия, легких наркотиков в медицинских целях и проституции. Он считает, что украинское общество к этому не готово. Об этом он сказал в интервью "Украинским новостям".

"Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому поддерживаю ", - прокомментировал Разумков декриминализации марихуаны.

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По мнению Разумкова, легализация проституции не вписывается в украинские реалии.

"Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации сферы услуг", - сказал спикер.

Народный депутат от "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова выступает за легализацию секс-индустрии и однополых браков.