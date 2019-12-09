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Разумков высказался относительно депутатской неприкосновенности

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Разумков высказался относительно депутатской неприкосновенности
Верховная Рада внесла изменения в Конституцию об отмене неприкосновенности нардепов. Фото: УП

Депутатская неприкосновенность "перестала существовать как явление" после внесения соответствующих изменений в Конституцию. Так считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Конституция уже изменена в этом плане и депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление. Однако надо привести в соответствие другие законы, для того, чтобы более эффективно это работало. Исходя из этого, в первом чтении принят этот законопроект. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем принять его в целом, для того, чтобы не затягивать этот вопрос", сказал Разумков в эфире телеканала "Украина".

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности не поддержал ни один из двух предложенных законопроектов, которыми вносились изменения в УПК, чтобы сделать возможным реальное снятие неприкосновенности с народных депутатов.

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Как сообщает Центр противодействия коррупции, если изменения в УПК не будут приняты, то даже после вступления в силу изменений в Конституцию, "расследовать депутатов будет невозможно".

4 октября Верховная Рада приняла в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства", что в том числе дает право НАБУ и ГБР на независимую прослушку.
В то же время законопроект предусматривает, что для применения негласных следственных действий в отношении народных депутатов, как обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, необходима будет санкция Верховной Рады.
3 сентября Верховная Рада внесла изменения в Конституцию относительно отмены неприкосновенности народных депутатов.

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