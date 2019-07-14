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воскресенье, 14 июля 2019 22:25

Разумков высказался относительно декоммунизации

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Разумков высказался относительно декоммунизации
В рамках декоммунизации в Запорожье Ленина одели в вышиванку. Фото: УНИАН

Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах.

"Декоммунизация – это процесс, который был начат достаточно давно, и мы с вами наблюдали переименование городов, сел. Это возможно. Проблема заключается в другом. Это (решение о переименовании - ред.) должны принимать решение те, кто непосредственно там находится и живет", - заявил в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером высказал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина".

Разумков отметил, что "было бы хорошо, если вопрос о переименовании, например, городов, принимался не парламентом, а жителями через местный референдум".

"К сожалению, местные советы также не всегда отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей", - добавил он.

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Ранее спикер парламента VIII созыва Андрей Парубий заявил, что тех, кто будет ставить под сомнение язык, декоммунизацию или церковь, будет трактовать как врагов украинского государства. "Думаю, у меня достаточно опыта, сил и решимости, чтобы останавливать их, если будет посягательство на святые вещи", - сказал Парубий.

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