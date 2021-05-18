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вторник, 18 мая 2021 01:28

Разумков сообщил, когда назначат новых министров

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Разумков сообщил, когда назначат новых министров
Разумков созовет внеочередного заседания Рады. Фото: korrespondent.net

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков утром 18 мая подпишет распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в этот день.

"Завтра утром я отдам распоряжение о созыве внеочередного заседания. Соответствующие документы поступили. Оно будет запланировано на 16.00", - сказал он в эфире программы "Свобода слова", отвечая на вопрос, когда будут назначены новые министры на должности, которые станут вакантными.

Разумков напомнил, что речь идет о рассмотрении вопроса об отставке трех министров: инфраструктуры Владислава Криклия, развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова.

"По тем министрам, по которым будет принято решение парламента об отставке, после их отчета, фракция должна будет собраться, направить соответствующее представление к премьер-министру Украины", - отметил председатель ВР.

В свою очередь, премьер вносит кандидатуру на рассмотрение парламента.

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"Я надеюсь, все это произойдет в среду. И в четверг на пленарном заседании, поскольку, я уверен, мы сможем завершить рассмотрение вопроса 2195... на вакантные должности парламент должен назначить новые кандидатуры. Затягивать с этим процессом точно не стоит: и по блоку экономики, и особенно по блоку медицины", - подчеркнул Разумков.

Кроме того, спикер отметил, что от монобольшинства пока нет предложений по отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В пятницу, 14 мая, стало известно, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

Также, в ВР поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с поста главы Минздрава. Зато сам Степанов заявляет, что не писал заявление об отставке с поста главы Минздрава.

Кадровые вопросы запланировали рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании.

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