Разумков рассказал о планах Рады

Верховная Рада рассмотрит бюджет через 2 недели. Фото: УНІАН

Верховная Рада рассмотрит программу правительства в пятницу, а проект государственного бюджета-2019 - 18 октября.

Об этом на согласительном совете сказал спикер Дмитрий Разумков.

"Я надеюсь, что 4 октября, в пятницу, мы сможем ее (программу. - ред.) рассмотреть на заседании Верховной Рады", - сказал он.

Спикер попросил парламентариев поработать над программой в комитетах.

"В первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2020 год будет вынесен ориентировочно для рассмотрения 18 октября", - также сказал Разумков.

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15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год. Курс гривны на конец следующего года прогнозируют 28,2 за доллар. Рост экономики ожидается на уровне 3,3%.