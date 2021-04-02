Разумков рассказал о перспективе введения чрезвычайного положения

Предложения ввести чрезвычайное положение пока не поступало. Фото: Reuters

В Верховную Раду пока не поступало предложений от президента или правительства о введении чрезвычайного положения в Украине из-за пандемии.

"В такой ситуации не от СНБО должны звучать предложения, а от Кабинета министров Украины, потому что это эпидемическая ситуация. После этого они рассматриваются президентом, президент издает указ. И в течение двух суток, как показывает практика, это происходит быстрее, парламент должен собраться и проголосовать за этот указ в стенах Верховной Рады", - пояснил спикер парламента Дмитрий Разумков на канале "Наш".

Рада в случае необходимости готова делать то, что от нее требуют.

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"Исходя из сегодняшней ситуации, пока соответствующей информации ни от президента Украины, ни от Кабинета министров не поступало", - добавил спикер.

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