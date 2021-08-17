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вторник, 17 августа 2021 11:43

Разумков рассказал, где загорел

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Разумков рассказал, где загорел
Спикер приехал на Сорочинскую ярмарку.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отдыхал пять дней. Об этом он рассказал журналистам на брифинге во время поездки в Полтавскую область.

На вопрос журналиста: "Вы достаточно загорели, видимо были в отпуске. Где, с кем и что увидели?" - спикер ответил:

"Был в отпуске пять дней - Николаевская, Одесская области. У меня жена с Николаева. За границу не ездил, на государственных дачах не отдыхал".

"Большая часть загара - это велосипед", - сказал Разумков.

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Во вторник спикер приехал на Сорочинскую ярмарку.

"Детям куплю, говорят, свистульки надо - возьмем свистульки. Мед куплю. Кто как будет продавать, будем торговаться", - сказал Разумков.

16 июля Разумков закрыл пятую сессию Верховной Рады.

По графику новая сессия начнется 7 сентября, продлится до 21 января 2022 года. Также должны состояться два внеочередных заседания – 23 и 24 августа.

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