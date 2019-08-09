Разумков рассказал, что будет предшествовать запуску рынка земли

"Власти, которые ранее занимали высокие должности, на вопрос о том, сколько сельскохозяйственной земли в собственности государства, мне ответить не смогли", - Разумков. ФОТО: Facebook "Слуга народа"

Перед запуском рынка земли в Украине необходимо принять законодательную базу, которая защитит интересы собственников земли и инвесторов.

Об этом председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил в интервью BBC.

"Что касается рынка земли, то надо сначала принять законодательную базу, которая защитит интересы всех - от граждан-собственников к внешних или внутренних инвесторов. И надо защитить национальные интересы и безопасность", - сказал он.

Разумков отметил, что у команды есть понимание, что происходит с землей в руках граждан. Впрочем с землей в государственной собственности - "очень много вопросов".

"Власти, которые ранее занимали высокие должности, на вопрос о том, сколько сельскохозяйственной земли в собственности государства, мне ответить не смогли. А этим пользуются чиновники, подвержены коррупции", - добавил руководитель "Слуги народа".

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По словам президента Владимира Зеленского, земельную реформу в Украине проведут 2019-го, а рынок земли откроют в 2020. Сейчас в Украине действует мораторий на продажу земли. Это означает, что владельцы земельных паев не могут ими полностью распоряжаться, а точнее - могут только сдавать паи в аренду. Последний раз мораторий продолжали в 2018-м. Тогда Минэкономразвития предлагал президенту ветировать этот закон, ведь он нарушает право украинского на собственность. По оценкам Всемирного банка, открытие рынка земли в Украине позволило бы повысить ВВП на 0,6-1,6 процентных пункта и привлекать около $1,5 млрд дополнительных инвестиций в год.