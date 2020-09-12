Разумков рассказал, будут ли делать перестановки в Кабмине

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Фото: Liga.net

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать глобальных кадровых изменений в Кабинете министров. Однако, по его словам, теоретически возможно, что состоятся ротации в экономическом блоке.

Об этом рассказал спикер парламента рассказал в эфире телеканала NewsOne. Разумков пояснил, что во время бюджетного процесса и в условиях пандемии COVID-19, войны и непростого социально-экономического положения, не стоит говорить о глобальной трансформации в правительстве в ближайшее время.

Однако депутат не исключает кадровых перестановок в экономическом блоке Кабмина.

"Теоретически это возможно. И это может быть инициировано даже одним народным депутатом, а зал будет определяться, поддержать или отклонить это предложение", - резюмировал Разумков.

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Недавно Кабмин принял проект постановления "Об утверждении плана приоритетных действий правительства на 2020 год".