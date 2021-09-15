Разумков раскритиковал Данилова за латиницу

Государственный язык в Украине - один, сказал Разумков. Фото: rada.gov.ua

Идея секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о переводе украинского языка с кириллицы на латиницу является плохой. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Інтерфакс-Україна".

"Плохая идея. У нас есть украинский язык, наши украинские буквы, своя азбука. У нас должен быть один государственный язык - украинский.

Супер - знать русский, немецкий, английский, французский, румынский, если хотите, китайский - пожалуйста. Есть старое изречение: "Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек". Но государственная у нас - один, и с буквами у нас все хорошо. Если СНБО еще начнет заниматься буквами, думаю, что это уже будет лишним", - сказал спикер.

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12 сентября Данилов заявил, что Украине нужно перейти на латиницу.