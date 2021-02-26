Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко

Любой гражданин Украины должен считаться с решением суда. Фото: "УНИАН"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что если кому-то не нравится судебное решение в отношении активиста Сергея Стерненко, то в стране есть правовые механизмы его обжалования.

Любой гражданин Украины должен учитывать решение суда, сказал он на брифинге в Виннице.

"Я не имею права как председатель Рады давать оценку деятельности суда", - добавил Разумков.

Он также напомнил и о возможности обжалования решения в ЕСПЧ.

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Во вторник, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы отправил за решетку проукраинского активиста Сергея Стерненка. Речь идет о деле 6-летней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат. Кроме Стерненка приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. По 2 другим статьям обоих посадили на 7 лет и 3 месяца. Прокуратура просила для них по 8 лет.