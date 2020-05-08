Разумков прокомментировал снижение рейтинга "Слуги народа"

Негативная оценка может возникать среди граждан, когда идут реформы, говорит Разумков. Фото: iportal.rada.gov.ua

Это стандартная ситуация, когда рейтинг политсилы, находящейся у власти, падает. Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков, комментируя данные социсследования о снижении рейтинга "Слуга народа".

На вопрос "Как вы оцениваете обнародованные на днях результаты социологического исследования, где за возглавляемую вами ранее партию сегодня готовы отдать голоса 18,5% респондентов?" Разумков в интервью "Укрінформ" ответил:

"Если я не ошибаюсь, вы называете 18,5% от всех опрошенных. А от тех, кто определился и пойдет голосовать, называется цифра другая (32,6% среди тех, кто определился с партией. - Gazeta.ua).

Плюс, при всем уважении к социологическим службам, на сегодня - это телефонные рейтинги. Когда коллеги делают замеры в режиме личных интервью, то по моему мнению (а я имею некоторый опыт), они более корректные и качественные. Причем это не зависит от структуры, которая проводит опрос. Просто, эффективность исследований "с поля" более высокая.

По моему мнению, цифра объясняется условиями карантина, а это - проблема всего мира (там, где коронавирус не зафиксирован, то возникают вопросы к исследованию), но надеюсь, что Украина выйдет из карантина с наименьшими потерями - и человеческими, и экономическими".

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Такого не бывает, чтобы рейтинг был постоянный, отметил спикер.

"Он всегда будет меняться, несколько увеличиваться или уменьшаться. Я не могу вспомнить, чтобы рейтинг власти, в данном случае монобольшинства, рос бы во время каденции. Когда проводятся реформы, то всегда возникают вопросы, которые негативно влияют на оценку от людей", - сказал Разумков.

По данным опроса Киевского международного института социологии, если бы выборы состоялись в конце апреля, то шансы на прохождение в Верховную Раду имели бы 4 партии.