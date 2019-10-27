Разумков прокомментировал ситуацию с подкупом депутатов

Разумков надеется, что информация не подтвердится. Фото: УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется на развенчание истории о подкупе депутатов.

"Надеюсь, что эта информация не подтвердится", - сказал Разумков в эфире телеканала ICTV.

Если история подтвердится, то должно быть наказание

"И на это не должен влиять Разумков, Смаглюк, Дубинский, Гетьманцев, Арахамия, Корниенко или кто-то другой. Должны работать правоохранительные органы должны работать антикоррупционные органы, и если будет доказано, и материалы будут переданы в суд, то суд должен решить - виновен человек или не виновен", - сказал он.

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Спикер ВР заявил, что фракция "Слуга народа" не разваливается.

"Фракция большая, такой фракции никогда не было в украинском парламенте - на сегодня в ней 252 человека. В такой большой фракции всегда будут дискуссии", - отметил он.

САП открыла производство, в рамках которого проверит, получали ли 11 нардепов "Слуги народа" по $30 тыс.за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании финансового комитета. Президент Владимир Зеленский предложил всем членам финансового комитета пройти проверку на детекторе лжи. Если отдельные "слуги народа" окажутся замешаны в коррупции, то понесут ответственность, отметил глава государства.