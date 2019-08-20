Разумков прокомментировал доступ СМИ в Раду

Присутствие СМИ в парламенте не уменьшат, уверяет Дмитрий Разумков.

Работу депутатских подгрупп сделали закрытой, потому, что политики работают на камеры. Однако работа парламента будет традиционно открытой для СМИ.

Об этом сказал будущий спикер Дмитрий Разумков журналистам под парламентом во вторник.

"Подгруппы договорились проводить в закрытом заседании. К сожалению, под камеры в работе групп больше политики, чем эффективной работы", - объяснил он.

На реплику "Так будут и заседание Верховной Рады проходить?" Разумков ответил:

"Почему? Если мы будем проводить это (подготовительную группу. - Gazeta.ua) под камеры, мы сможем сделать эту работу. Но потратим в 3-4 раза больше времени, чем на заседании без прессы".

Согласительные советы будут открытыми.

"Сейчас мы говорим о технической работе. Поэтому приглашаем СМИ. Это неэффективно.

Мы вовсе не собираемся уменьшать присутствие СМИ в Верховной Раде", - добавил будущий спикер.

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В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 424 нардепа. Их украинцы избирали на внеочередных выборах 21 июля. В парламент прошли "Слуга народа" - 254, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43, "Батьківщина" - 26, "Европейская солидарность" - 25, "Голос" - 20, остальные партии - 10, самовыдвиженцы - 46.