Разумков продал внедорожник. Сколько получил

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал 1,344 млн грн от продажи автомобиля.

Речь идет об автомобиле Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска, сообщает "Укринформ".

Операция по отчуждению имущества состоялась 3 марта. Сообщение о изменениях в имущественном состоянии обнародовано в реестре деклараций.

Спикер декларировал за 2019 год около 1,3 млн грн дохода, дом под Киевом, несколько квартир и 4 автомобиля.

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В феврале Разумков запустил видеоролик с собой. Видео снято с эпической музыкой и словами Разумкова: "Добрый день, начинаем работать".

Действующий спикер шел 1-м в списке партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в парламент в июле 2019 года.