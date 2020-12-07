Разумков подписал закон о наказании за ложь в декларациях

Чиновникам светят штрафы, общественные работы и ограничение свободы. Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о наказании за недостоверное декларирование и невнесение данных чиновником в декларацию.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Разумков поставил подпись под законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления". Теперь документ передан на подписание президенту Владимиру Зеленскому.

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Согласно закону, в Уголовный кодекс Украины добавили две новые статьи, которые предусматривают для чиновников штрафы, ограничение свободы, общественные работы и запрет занимать должности за недостоверное декларирование. Теперь за ложь в декларации от 1,3 до 9 млн грн штраф и общественные работы, а от 9 млн грн - добавляется ограничение свободы.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Решение принял по представлению депутатов из ОПЗЖ и группы "За будущее". Поэтому Владимир Зеленский срочно созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозе национальной безопасности. В Верховной Раде создали рабочую группу, куда вошли те депутаты, которые делали скандальное представление в КС. 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.