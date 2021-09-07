Разумков подает сигналы во время голосований - "Опора"

В одних случаях спикер якобы намекает парламентариям, что решение нужно поддержать. Фото: iportal.rada.gov.ua

Когда Верховная Рады принимает решение, спикер Дмитрий Разумков в одних случаях говорит депутатам "прошу поддержать и проголосовать", а в других - "прошу определяться и проголосовать". Об этом сообщила Гражданская сеть "Опора".

В первом случае спикер якобы намекает парламентариям, что решение нужно поддержать, а во втором - провалить.

О "специальном" шифре начали говорить еще в начале работы девятого созыва парламента.

"Опора" приводит пример, когда в Верховной Раде были три сессионные дни, когда все голосования провалились, потому что не набрали 226 голосов: 20 февраля 2020 года - 227 голосований, 17 марта 2021-го - 87 и 18 марта - 138. Перед всеми нажатиями на кнопку депутатов парламента призывали "определяться".

Или же наоборот. 3 сентября, 18 октября 2019 года, 7 мая, 25 августа 2020-го парламент успешно поддерживал инициативы. Во всех случаях депутатов "просили поддержать и проголосовать".

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Однако гораздо более четко "неформальные сигналы" депутатам прослеживаются в случаях, когда только часть голосований нужно поддержать, а другую - провалить.

Например, 15 января 2020 года в стенах парламента было 68 неудачных голосований и семь успешных. Сигналы "поддержать" - "определяться" сработали.

Выводы

Народные депутаты в не менее 95% случаев ориентируются на неформальные сигналы Разумкова. Статистика говорит, что это вряд ли случайность.

Возникает вопрос: не запрещает ли этого законодательство?

Регламент не содержит прямых запретов использовать те или иные фразы спикеру или вице-спикерам.

В этой ситуации стоит или внести изменения в Регламент, как это предлагают отдельные депутаты, или принять такие сигналы, как особенность украинского парламентаризма, резюмирует "Опора".

Сегодня открыли шестую сессию Верховной Рады девятого созыва.