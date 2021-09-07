"На экваторе всегда жарко" - Разумков открыл Раду

Шестая сессия продлится до 21 января следующего года. Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл шестую сессию парламента девятого созыва.

На заседании были кроме нардепов есть члены правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый.

"Эта сессия несколько отличается от других. Мы сегодня находимся на экваторе. Это фактически половина нашей каденции. На экваторе всегда жарко, но я очень надеюсь даже на то, что кто-то в этом зале хотел бы сделать еще горячее, здравый смысл и желание развивать наше государство победит", - сказал Разумков с трибуны.

"Находимся накануне отопительного сезона. И тарифный вопрос осенью является одним из ключевых.

Сегодня слышали заверения от представителя Кабинета министров - до 15 сентября Верховная Рада должна получить проект сметы на следующий год главного финансового документа страны", - заявил спикер.

Дополняется.