Разумков отвечает за "трэш" с декларациями. Это ударит по его президентских амбициях - Шабунин

 
Ексклюзивы
1/5
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
1 Просмотров: 711
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 180
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 459
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5040
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2061
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Фото
Все фото
5
8
5
6
7
&quot;Львовщина показала пример объединения&quot;: 5 партий подписали меморандум
"Львовщина показала пример объединения": 5 партий подписали меморандум
&quot;За пять лет Львовщину не узнаете!&quot;: председателя облсовета выбрали со скандалом
"За пять лет Львовщину не узнаете!": председателя облсовета выбрали со скандалом
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
Кличко принял присягу мэра Киева
Кличко принял присягу мэра Киева
Возле здания Зеленского установят каток
Возле здания Зеленского установят каток
Видео
Все видео
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Кравчук назвал Лукашенко злом
Кравчук назвал Лукашенко злом
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 468
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 252
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 468
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5040
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 декабря 2020
Просмотров: 99
Не оглядатися
Я ніколи не знав Марію Пилипенко з Мошурова поблизу Тального. А коли став редактором районної газети, Марію Титівну підвіз машиною її син. ...
четверг, 03 декабря 2020 18:18

Разумков отвечает за "трэш" с декларациями. Это ударит по его президентских амбициях - Шабунин

  Комментировать
Разумков отвечает за &quot;трэш&quot; с декларациями. Это ударит по его президентских амбициях - Шабунин
Спикер Разумков продвигал смягчение наказания, говорит Шабунин. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил жесткую критику после того, как в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности заявили о "компромиссном" законопроект об ответственности за ложь в декларациях.

"Комитет Монастырского (народный депутат из "Слуги народа". - Gazeta.ua) вместо лишения свободы за ложь в декларациях, таки проголосовал за ее ограничения, еще и задрал планку лжи в 9 миллионов.

Напомню, что до решения КСУ, должностные лица, в том числе депутаты, рисковали попасть в тюрьму на 2 года за ложь в свыше 500 тысяч гривен.

Ключевую ответственность за этот трэш несет Разумков. Именно он не только специально затянул время ненужной "рабочей группой", но и продвигал смягчение наказания за это коррупционное преступление. Эта история сильно ударит по президентским амбициям Разумкова. Плохо начинать гонку с клеймом "убийца электронных деклараций", - заявил в Facebook глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По словам активиста-антикоррупционера, народные депутаты сделали то, что рекомендовали им россияне - "послали послов западных стран".

"Зачем это сделали депутаты от проевропейских партий? Надеюсь, что это их самодеятельность, а не позиция фракции", - написал Шабунин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде сошлись на компромиссе: тюрьму за ложь в декларациях не хотят

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.

Из-за этого Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности.

В Верховной Раде создали рабочую группу, куда вошли те депутаты, которые делали скандальное представление в КС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разумков отвечает за "трэш" с декларациями. Это ударит по его президентских амбициях - Шабунин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Выборы президента признали сфальсифицированными

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 57774
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 17172
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
 Просмотров: 11835
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 8604
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
8
 Просмотров: 8037
Политика
В президентской фракции сказали, когда будут изменения в Кабмине
В президентской фракции сказали, когда будут изменения в Кабмине Просмотров: 63
Дело Мыкытася и заместитель Ермака : журналисты узнали о новой детали
Дело Мыкытася и заместитель Ермака : журналисты узнали о новой детали Просмотров: 270
В Раде сошлись на компромиссе: тюрьму за ложь в декларациях не хотят
В Раде сошлись на компромиссе: тюрьму за ложь в декларациях не хотят 2 Просмотров: 468
Пожизненно оставили в должности судью, который выносил незаконные приговоры майдановцам
Пожизненно оставили в должности судью, который выносил незаконные приговоры майдановцам Просмотров: 234
Агитаторам Пальчевского не заплатили за выборы. Они начали вымогать деньги у Кличка
Агитаторам Пальчевского не заплатили за выборы. Они начали вымогать деньги у Кличка 1 Просмотров: 945
Больше всего комментируют
16
Рейтинг доверия к Зеленскому снизился
6
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
5
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
Голосов: 18479
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть