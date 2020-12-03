Разумков отвечает за "трэш" с декларациями. Это ударит по его президентских амбициях - Шабунин

Спикер Разумков продвигал смягчение наказания, говорит Шабунин. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил жесткую критику после того, как в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности заявили о "компромиссном" законопроект об ответственности за ложь в декларациях.

"Комитет Монастырского (народный депутат из "Слуги народа". - Gazeta.ua) вместо лишения свободы за ложь в декларациях, таки проголосовал за ее ограничения, еще и задрал планку лжи в 9 миллионов.

Напомню, что до решения КСУ, должностные лица, в том числе депутаты, рисковали попасть в тюрьму на 2 года за ложь в свыше 500 тысяч гривен.

Ключевую ответственность за этот трэш несет Разумков. Именно он не только специально затянул время ненужной "рабочей группой", но и продвигал смягчение наказания за это коррупционное преступление. Эта история сильно ударит по президентским амбициям Разумкова. Плохо начинать гонку с клеймом "убийца электронных деклараций", - заявил в Facebook глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По словам активиста-антикоррупционера, народные депутаты сделали то, что рекомендовали им россияне - "послали послов западных стран".

"Зачем это сделали депутаты от проевропейских партий? Надеюсь, что это их самодеятельность, а не позиция фракции", - написал Шабунин.

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27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Из-за этого Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности. В Верховной Раде создали рабочую группу, куда вошли те депутаты, которые делали скандальное представление в КС.