Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады

 
Ексклюзивы
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 414
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4941
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 216
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2061
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2709
Фото
Все фото
5
8
5
6
7
&quot;Львовщина показала пример объединения&quot;: 5 партий подписали меморандум
"Львовщина показала пример объединения": 5 партий подписали меморандум
&quot;За пять лет Львовщину не узнаете!&quot;: председателя облсовета выбрали со скандалом
"За пять лет Львовщину не узнаете!": председателя облсовета выбрали со скандалом
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
Кличко принял присягу мэра Киева
Кличко принял присягу мэра Киева
Возле здания Зеленского установят каток
Возле здания Зеленского установят каток
Видео
Все видео
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Кравчук назвал Лукашенко злом
Кравчук назвал Лукашенко злом
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 414
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 207
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 450
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4941
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
3 Просмотров: 540
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
четверг, 03 декабря 2020 12:53

Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады

  Комментировать
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Разумков отчитал нардепов в Раде за фотозону. Фото: Украинская правда

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания парламента сделал замечание нардепам, призвав их идти работать.

Это показали в эфире телеканала "Рада", сообщает "Obozrevatel".

Во время заседания часть народных депутатов, среди которых были представители "Слуги народа" Николай Тищенко, Александр Скичко и Юрий Корявченков, фотографировались с министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардепов поймали на интересном занятии в Раде

"Давайте оставим фотозону и пойдем работать. Министра Криклия это тоже касается", - сказал Разумков.

Также он пожелал министру "хорошего дня, удачи и новых свершений".

Депутаты Верховной Рады определили уважительные причины отсутствия на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов. За законопроект проголосовали 248 нардепов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Выборы президента признали сфальсифицированными

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 52869
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 3 Просмотров: 38403
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 17793
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 14670
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 12726
Политика
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
Укрборонпром закроют - новый гендиректор Просмотров: 72
Верховный суд планирует ремонт за почти пол миллиарда гривен
Верховный суд планирует ремонт за почти пол миллиарда гривен Просмотров: 54
"Врут прямо в глаза" - "слуга" пожаловался на окружение Зеленского
"Врут прямо в глаза" - "слуга" пожаловался на окружение Зеленского 1 Просмотров: 396
Кравчук назвал Лукашенко злом
Кравчук назвал Лукашенко злом
 Просмотров: 243
Путин может уйти с поста по "ельцинскому сценарию" - СМИ
Путин может уйти с поста по "ельцинскому сценарию" - СМИ 1 Просмотров: 459
Больше всего комментируют
3
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
3
Експеримент
3
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
2
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
Голосов: 18475
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть