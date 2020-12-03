Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания парламента сделал замечание нардепам, призвав их идти работать.
Это показали в эфире телеканала "Рада", сообщает "Obozrevatel".
Во время заседания часть народных депутатов, среди которых были представители "Слуги народа" Николай Тищенко, Александр Скичко и Юрий Корявченков, фотографировались с министром инфраструктуры Владиславом Криклием.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
"Давайте оставим фотозону и пойдем работать. Министра Криклия это тоже касается", - сказал Разумков.
Также он пожелал министру "хорошего дня, удачи и новых свершений".
Депутаты Верховной Рады определили уважительные причины отсутствия на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов. За законопроект проголосовали 248 нардепов.
Комментарии