Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады

Разумков отчитал нардепов в Раде за фотозону. Фото: Украинская правда

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания парламента сделал замечание нардепам, призвав их идти работать.

Это показали в эфире телеканала "Рада", сообщает "Obozrevatel".

Во время заседания часть народных депутатов, среди которых были представители "Слуги народа" Николай Тищенко, Александр Скичко и Юрий Корявченков, фотографировались с министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

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"Давайте оставим фотозону и пойдем работать. Министра Криклия это тоже касается", - сказал Разумков.

Также он пожелал министру "хорошего дня, удачи и новых свершений".

Депутаты Верховной Рады определили уважительные причины отсутствия на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов. За законопроект проголосовали 248 нардепов.