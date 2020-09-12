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воскресенье, 13 сентября 2020 00:24

Разумков оценил возможность роспуска Верховной Рады

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Разумков оценил возможность роспуска Верховной Рады
Спикер не видит законных оснований для досрочного прекращения полномочий 9-го созыва украинского парламента. Фото: Украинская правда

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил возможность роспуска парламента 9-го созыва. По его словам, что сегодняшний созыв Рады доработает до конца своей каденции.

Об этом спикер парламента заявил в эфире телеканала NewsOne. Депутат отметил, что в настоящее время он не видит законных оснований для досрочного прекращения полномочий 9-го созыва украинского парламента.

"Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная рада, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией", - заявил Разумков.

Ранее спикер Рады рассказал, будут ли делать перестановки в Кабинете министров в ближайшее время.

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