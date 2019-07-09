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вторник, 09 июля 2019 02:32

Разумков объяснил, почему разговаривает на русском

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Разумков объяснил, почему разговаривает на русском
Дмитрий Разумков будет говорить на русском, пока продолжается оккупация. Фото: Кореспондент

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков будет публично разговаривать на русском, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма.

"Я не уверен, что украинский язык сегодня является главной проблемой украинского общества", - заявил Разумков, отвечая на ​​вопрос Ирины Геращенко, является ли для "Слуги народа" ценностью украинский язык.

"Если мы говорим о защите государственного языка, то, конечно, защищать и развивать государственный язык надо. Но не теми механизмами и предложениями, которые использовали представители предыдущей команды. Если мы говорим о популяризации языка, то надо было идти путем создания условий для того, чтобы сегодня более широко использовался государственный язык. Это не было сделано, мы пошли дорогой кнута", - сказал политик в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Если мы говорим о моем украинском языке, то моя позиция была озвучена очень много раз: я говорил, что пока у нас есть оккупированные территории на востоке государства и аннексирован Крым, я во время эфиров использую русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня здесь "защищать". У меня все неплохо как у человека, который говорит на русском", - отметил политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский озвучил свою позицию относительно русского языка в Донецке

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганской и Донецкой областей.

На пресс-конференции в Торонто Зеленский заявил, что Украине нужно возвращать своих людей, не обращая внимания на то, на каком языке они говорят.

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