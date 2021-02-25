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четверг, 25 февраля 2021 05:17

Разумков объяснил, почему не поддержал санкции против соратника Медведчука

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Разумков объяснил, почему не поддержал санкции против соратника Медведчука
Разумков объяснил свою позицию относительно санкций. Фото: Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поддержал санкции против Виктора Медведчука и других лиц на заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля, поскольку в списке были также россияне.

"Да, действительно, это было так. Почему? Потому что это решение касалось и граждан Украины, и граждан Российской Федерации", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Однако спикер ВР воздержался во время голосования за санкции против нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Он аргументировал свою позицию тем, что в решении о санкциях против телеканалов речь шла только о гражданине Украины, а нормы закона о санкциях прописаны так, что не могут распространяться на украинских граждан. Поэтому, если идти по пути санкций, говорит председатель ВР, то параллельно нужно идти судебным путем или внести изменения в закон о санкциях.

"Нам надо изменить закон о санкциях, чтобы ни у кого не было разночтений, и чтобы такие полномочия были в полном объеме в СНБО. И тогда это было бы действенным механизмом", - сказал Разумков.

Он обратил внимание на существование мысли о возможности применять санкции наравне с иностранными гражданами к украинцам, связанным с террористической деятельностью.

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"Но если мы поднимем с вами стенограмму заседания Верховной Рады, когда рассматривали закон о санкциях (август 2014 года. - Ред.), то там четко звучит формулировка, что на граждан Украины санкции не распространяются", - резюмировал председатель Верховной Рады.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе народного депутата Украины от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко, а также нескольких граждан РФ. "За" санкции проголосовали все члены СНБО, но один из небольшим замечанием. Его выразил Дмитрий Разумков.

Во время голосования на заседании СНБО 2 февраля о введении санкций против телеканалов "112", ZIK и NewsOne спикер ВР воздержался.

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