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понедельник, 30 сентября 2019 11:08

Разумков объяснил идею с сокращением Рады до 300

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Разумков объяснил идею с сокращением Рады до 300
Верховную Раду нужно сокращать, говорит спикер Разумков. Фото: Николай Билокопытов, rada.gov.ua

Количество народных депутатов нужно сократить до 300 из-за уменьшения численности населения.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Цензор.НЕТ"

"По состоянию на 1991 год у нас было 450 народных депутатов. Они появились, потому что на тот момент население страны было около 52 миллионов. Сейчас, если посчитать пропорционально, то как раз должно быть около 300 народных депутатов.

Учитывая то, что сегодня граждан Украины стало намного меньше, следует уменьшить и количество депутатов. Насколько изменится качество работы Верховной Рады, если будет не 450, а 300 народных депутатов?

Логику, откуда взялось 300, можно понять. Возьмем калькулятор и посчитаем - там получилось, кажется, 298", - объяснил спикер.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 422 народных депутата.

251 - во фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформе - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщине", 20 - "Голосе", 22 - группе "За будущее".

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