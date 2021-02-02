Разумков не голосовал против Медведчука

Санкции против каналов Медведчука не поддержал Разумков. Фото: УНИАН

Санкции против нардепа Тараса Козака и телеканалов Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK - не поддержали два человека.

В частности, от голосования воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков. Еще один человек был в командировке, сообщает Украинская правда.

"2 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины.

Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", сказал Секретарь СНБО Алексей Данилов.

Члены СНБО утверждают, что закон позволяет вводить санкции против граждан Украины. Их можно будет обжаловать, но это будет достаточно проблематичная процедура.

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2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.