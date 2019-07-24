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среда, 24 июля 2019 10:20

Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе

2 Комментировать
Разумков намекнул на возможность &quot;более глубокого&quot; использования русского языка на Донбассе
"Это соответствует Европейской хартии о языках не противоречит украинской Конституции ", - руководитель партии. ФОТО: Дмитрий Разумков

Руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков намекнул на "диалог" касательно "более глубокого" использования русского языка на Донбассе.

"То, что может быть диалог по более глубокого использования русского языка, чем на других территориях страны, - да, это возможно. Это соответствует Европейской хартии о языках не противоречит украинской Конституции", - сказал он в интервью "РБК-Украина ".

В то же время Разумков отметил, что "единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык" - и это "красная линия", которую обозначил президент Владимир Зеленский.

По словам руководителя "Слуги народа", расширение использования русского языка является одним из путей "решения" проблемы войны и реинтеграции жителей Донбасса.

"Я вам сейчас не могу предложить широкий перечень опций, которые мы можем имплементировать, к сожалению. Но я думаю, что на какой-то диалог мы должны будем идти. Это не нарушает национальные интересы и ни в коем случае не ставит под сомнение вопрос о государственном языке", - сказал политик.

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Статус регионального для русского языка на Донбассе предлагает предоставить председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан. В то же время заявил, что выступает против второго государственного языка в Украине.

"Лично мое мнение: я бы позволил Донецку и Луганску государственный - украинский, региональный - русский и при условии, что после этого они - территория Украины", - говорит политик.

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