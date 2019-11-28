Разумков и Рада получили неутешительную социологию

Парламент 9-го созыва работает третий месяц. Фото: Олег Федонюк

Довольных работой депутатов Верховной Рады за месяц уменьшилось на 9%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 22 по 25 ноября.

Тех, кто одобряет работу парламента, с октября уменьшилось на 9% (45% и 36%) и на 12% увеличилось тех, кто не одобряет (40% и 52%).

К спикеру Дмитрию Разумкову положительно относятся в конце ноября 24% опрошенных, отрицательно - 16%. Доля тех, кто относится к Разумкову негативно, возросла с 9% до 16%.

Социологи опросили 1500 респондентов во всех регионах, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 3%.

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К президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 52% украинцев. За осень Зеленский потерял 21% поддержки.