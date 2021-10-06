Разумков будет судиться за мандат

Разумков шел первым в списке "Слуги народа" на парламентских выборах в 2019 году. Фото: @dmytro.razumkov

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков будет судиться, если его лишат мандата народного депутата.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямий".

"Я буду отстаивать свое право. Потому что это уже не о должности, а о возможности делать то, что я обещал как политик.

И здесь это уже будет не моя собственная позиция, не моя должность, а это будет то, за что, в том числе, голосовали - и за меня, и за коллег, которые работают в стенах Верховной Рады. Это уже не о должностях, а о людях", - сказал спикер, отвечая на вопрос касательно суда, если его незаконно лишат мандата.

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5 октября Верховная Рада 240 голосами отстранила Разумкова от ведения двух пленарных заседаний. Ранее депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Основным кандидатом на спикера "слуги" рассматривают Руслана Стефанчука.