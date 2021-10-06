Разумков будет судиться за мандат

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков будет судиться, если его лишат мандата народного депутата.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямий".
"Я буду отстаивать свое право. Потому что это уже не о должности, а о возможности делать то, что я обещал как политик.
И здесь это уже будет не моя собственная позиция, не моя должность, а это будет то, за что, в том числе, голосовали - и за меня, и за коллег, которые работают в стенах Верховной Рады. Это уже не о должностях, а о людях", - сказал спикер, отвечая на вопрос касательно суда, если его незаконно лишат мандата.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
5 октября Верховная Рада 240 голосами отстранила Разумкова от ведения двух пленарных заседаний.
Ранее депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
Основным кандидатом на спикера "слуги" рассматривают Руслана Стефанчука.
Комментарии