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понедельник, 06 сентября 2021 12:58

Разумков - Арестовичу: "Иногда лучше жевать, чем говорить"

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Разумков - Арестовичу: &quot;Иногда лучше жевать, чем говорить&quot;
"Я не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии". - сказал Разумков о Арестовиче. Фото: iportal.rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил советнику руководителя Офиса президента Ермака Алексею Арестовичу "жевать". Так спикер прокомментировал заявление Арестовича переименовать Украину на "Русь-Украину".

"Иногда лучше жевать, чем говорить", - заявил Разумков на брифинге в понедельник.

"Украина сегодня нуждается в изменениях, реформах. Но точно не нуждается в изменении названия. Мы живем в государстве Украина. Думаю, что это устраивает 99% граждан. Давайте работать над первой частью.

Играться с названием государства, пытаться, извините за сленг, хайпануть - это не государственная позиция", - сказал спикер.

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"Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии. У меня нет информации, что в Офисе президента готовится такой законопроект. Надеюсь, что это фейк", - добавил спикер.

На прошлой неделе советник руководителя ОП, спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что изменил бы название государства на "Русь-Украина".

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