Разгон Евромайдана: два "беркута" получили три года тюрьмы

Ночью 30 ноября 2013 года "Беркут" бил дубинками студентов на Майдане Независимости. Фото: УНІАН

Двое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Виктор Эйсмонт и Владимир Мохонь получили приговор - три года лишения свободы.

Об этом в Facebook сообщила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.

"Три реальных года лишения свободы беркутам Виктору Эйсмонту и Владимира Мохоню. События 30-го ноября. Ч. 2 ст. 365 по 340 и 366 УК - признаны виновными и освобождены от ответственности за истечением сроков.

Это первый реальный приговор беркут по делам Майдана. И первый обвинительный приговор по событиям 30-го ноября!", - сообщила юрист.

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Также суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшего Максима Федя к Эйсмонту, Мохоню, Главного управления Нацполиции в Киеве и МВД о возмещении морального вреда в размере 400 тыс. нрн, сообщает "РБК-Україна"

Согласно приговору суда, двое "беркутов" задержали потерпевшего возле стелы на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года. Позже они составили против него рапорт об административном правонарушении, куда внесли ложные сведения.

29 ноября 2013 года около 20:00 на Майдане Независимости собралось несколько сотен активистов. Подавляющее большинство - студенты и молодежь. На Майдан приехали коммунальщики устанавливать новогоднюю елку. Начали ограждать щитами часть площади вокруг стелы Независимости. В то же время стянули силовиков. Около 4:00 утра, когда на Майдане осталось совсем немного людей, спецотряд "Беркут" пошел на штурм. Разгон длился около часа. В результате десятки людей жестоко избили.