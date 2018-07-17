Раздражен и кричит - политтехнолог о Порошенко

С Петром Порошенко сложно работать, говорит его бывший политтехнолог Сергей Гайдай. Фото: Reuters

Петр Порошенко - авторитарный и эгоцентрический человек.

Об этом рассказал бывший политтехнолог Порошенка Сергей Гайдай в интервью "Українська правда"

"Мы работали с ним в 2001 - 2004 годах. В последний раз общались по поводу работы, наверное, в 2012-м. Знаете, с разными людьми он общается по-разному.

Он слушал очень четко предложения, которые ему давались. Чаще всего их критиковал и было ощущение, что он их не принимает. Но спустя какое-то время, так или иначе он сам говорил, что так надо сделать, как предлагалось", - сказал эксперт.

"Все отмечают, что с ним сложно работать. А я бы назвал одно его очень важное качество – он достаточно авторитарный человек и эгоцентричный. Все должно быть завязано на него, он должен принимать решения.

Очень часто он может быть недоволен, раздражен и кричать на сотрудников. Но на кого он кричит или не кричит – зависит от степени близости к нему. Если человек достаточно близок и входит в его окружение, то может получить от Петра Алексеевича очень серьезный негатив. Но если Петр Алексеевич понимает, что человек не завязан на него и после такого конфликта он просто уйдет, то старается себя сдерживать", - добавил политтехнолог.

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Петр Порошенко победил на выборах президента в мае 2014 года. Тогда за него проголосовали 54,7% избирателей. По данным Киевского международного института социологии, в июне за Порошенка готовы были голосовать 4,6% избирателей.