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воскресенье, 17 января 2021 08:41

Раввин дал совет президенту Зеленскому

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Каждый президент и чиновник должен помнить о своей субботе. То есть каким будет завершение каденции. Об этом главный раввин еврейской общины "Хабад" в Одессе Авраам Вольф сказал президенту Владимиру Зеленскому, когда тот встречался с украинскими раввинами.

  Каждый президент и любой из высоких должностных лиц должны помнить о завершении своей каденции, говорит раввин Авраам Вольф.
Каждый президент и любой из высоких должностных лиц должны помнить о завершении своей каденции, говорит раввин Авраам Вольф.

"Я обычно не делюсь своими разговорами с другими людьми. Но на встрече с президентом было еще пять раввинов, поэтому это не тайна, - рассказывает Авраам Вольф в интервью журналу "Країна". - Рассказал ему историю: "Была оранжевая революция. Я летел в Киев из Одессы с важным чиновником. Он работал при Кучме. Пришла новая власть и его уволили. Он говорит: "Ребе, я не понимаю, что происходит в стране. Специалисты не надо". Я ответил, что его проблема и предыдущего президента в том, что были уверены - суббота никогда не закончится. То есть делали, что хотели и не думали, что когда-то придет финал. А он наступил. И чиновник спросил, что будет дальше? Я ответил: новая власть тоже так думает. Напомнил Зеленскому, что и его субботы будет конец. Попросил сделать все, чтобы он был хорошим для страны и для него. Это мой совет любому чиновнику".

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Разговор с лидером еврейской общины "Хабад" в Одессе Авраамом Вольфом читайте в журнале "Країна" от 14 января 2021 года.

В 30 городах Украины есть центры одного из крупнейших хасидских движений мира, религиозной организации "Хабад". В Одессе в эту общину входит около 30 тыс. человек. Она самая многочисленная в стране. Центр мирового движения находится в Нью-Йорке.

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17
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