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четверг, 26 июля 2018 14:03

Расследование попытки дать взятку: Супрун заявляет о саботаже

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Расследование попытки дать взятку: Супрун заявляет о саботаже
И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун возмущается, что дело о предложении ей взятки саботируют. Фото: ukrinform.ua

Расследование предложения взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун саботируют.

Об этом она заявила журналистам после заседания правительства в четверг.

"Все знают, что произошло. Ко мне подошел помощник одного из народных депутатов и предложил квартиру в обмен на финансирование оборудования для больницы. С тех пор я несколько раз обращалась к господину Холодницкому (руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратры. - Gazeta.ua), чтобы узнать о ходе дела и нужно ли от меня что-то. Всегда был отказ - мол, сделано все, что необходимо. Мы ожидали, что начнется суд. Сейчас, как я понимаю, еще нет решения, будут ли они передавать в суд. Думаю, что мы сделали все, что нужно. Детективы НАБУ также соглашаются, есть все доказательства", - цитирует руководителя Минздрава Цензор.нет

Также Супрун отметила, что не слышала записей разговоров Холодницкого, кроме опубликованных в прессе, однако сам факт переговоров с фигурантом расследований является не неэтичным: "Если все это правда, то мне кажется, что это неэтичное поведение самого прокурора, который встречается с людьми, которые находятся под следствием".

В деле есть саботаж со стороны руководителя САП, добавила и.о. министра.

"Я общалась с другими прокурорами. Это умные правильные люди, которые делают правильные действия. Думаю, что проблема существует с одним человеком", - сказала Супрун.

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7 марта детективы НАБУ пришли с обыском в дом помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко Олега Богачева. По информации следствия, Богачев от имени мэра Вишневого предлагал и.о. министра здравоохранения Уляне Супрун квартиру в новостройке в Вишневом, если она поспособствует в получении медицинского оборудования для городской больницы.

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26
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