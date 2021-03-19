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Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского

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Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Для Зеленского расследования Харьковских соглашений может обернуться против него. Фото: Офис президента

Для народных депутатов, которые голосовали за ратификацию закона о Харьковских соглашениях от 2010 года, юридических последствий быть не может. А Владимир Зеленский играет в "театр одного актера". Об этом Gazeta.ua говорит Владимир Пилипенко, бывший народный депутат, юрист.

Какие юридические последствия могут быть для народных депутатов, которые голосовали "за"?

Есть статья Конституции (ст. 80 о депутатской неприкосновенности - Gazeta.ua), которая предусматривает, что депутаты не несут ответственности за результаты голосования. Толковать статью может только Конституционный суд - несут ли они ответственность за измену или нет. Такого решения на сегодня нет.
Что такое государственная измена? По Уголовному кодексу, это деяние, совершенное умышленно в ущерб интересам Украины. Поэтому для того, чтобы говорить о факте государственной измены, надо доказать прямой умысел каждого из народных депутатов. Что он осознавал последствия, он хотел нанести вред украинскому государству. Мы говорим о 236 народных депутатов. Это означает, что они действовали в соучастии. Как это доказать? Это очень тонкий юридический вопрос.

Почему в решении СНБО ничего нет о человеке, который подписал Харьковские соглашения - о бывшем президенте? Почему против него не нарушают уголовное производство? А также против тех, кто готовил эти соглашения на подпись? То есть, эти лица знали суть и могли договариваться о различных нюансах.
Если ратификация соглашения о пребывании Черноморского флота Российской Федерации - это государственная измена, почему мы не говорим о депутатах 3-го созыва, которые в 1999 году проголосовали за ратификацию такой же сделки?

Если в Украине нельзя привлечь к ответственности народного депутата за голосование или выступления в Верховной Раде, тогда что должен искать СБУ?

Были задействованы Министерство иностранных дел и Администрация президента. Наверное, здесь Служба безопасности должна искать. Потому депутат сам по себе не легализует соглашение. Это функции Верховной Рады - предоставление согласия ратификации межгосударственных соглашений. Они не нарушили Конституцию, когда осуществляли сам процесс ратификации.
Другой вопрос - для чего нам был флот другого государства на территории Украины? Но я здесь говорю не за 2010 год, а за 1999-й.

За что тогда привлекать к ответственности инициаторов Харьковских соглашений?

Во-первых, это политическая ответственность перед обществом и избирателями. Этих депутатов могут и не переизбрать.
И еще один вопрос меня удивляет: почему никто из прошлого созыва не поставил на голосование отмену закона Украины о ратификации? Почему этого не делали?

Где в этой ситуации можно искать антигосударственную деятельность?

Надо проанализировать тех, кто готовили Харьковские соглашения. В течение десяти лет этим никто не занимался. Возможно, есть причины для этого и среди них могут быть совсем не юридические.

Чего тогда добивается команда Зеленского через решение Совета нацбезопасности и обороны?

Мне кажется, что президент, теряя рейтинг, таким образом хочет мобилизовать определенную часть общества. Чтобы показать - он патриотически настроенный. Но вместе с тем, Зеленский будто актер в театре. Он что-то сказал, получил аплодисменты, а как это завершилось - уже не его вопрос. А это и есть проблема. Потому что люди чего-то ожидать. И если они не дождутся, если суд не установит государственную измену, тогда они обвинят президента. Перед тем, как принимать такой шаг, он должен проконсультироваться с профессионалами и взвесить, пройдет этот путь до конца.

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На прошлой неделе СНБО приказало СБУ обыскать Верховную Раду, Кабинет министров и СНБО. Целью была проверка на предмет государственной измены ратификации 236 народными депутатами "Харьковских соглашений".

21 апреля 2010-го, бывший президент Украины Виктор Янукович и президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписали соглашение, по которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлили с 2017 года до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет. 27 апреля во время рассмотрения в Верховной Раде ратификации этого соглашения тогдашнего спикера Владимира Литвина забросали яйцами.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил возможность поддержки парламентом денонсации Харьковских соглашений о пребывании российского флота в Крыму. Он считает, что законопроект совершенно спокойно может быть рассмотрен в стенах Верховной Рады, потому что фактически Россия оккупировала Крым.

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