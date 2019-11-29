Рассказали, за что Байдена приняли в украинскую "Бурисму"

"Без имени - ты никто. Быть Байденом не плохо. Это хорошее имя", - Квасневский. На фото Джо Байден и его сын Хантер, Reuters

Сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена приняли в наблюдательный совет частной украинской газодобывающей компании "Бурисма" за его фамилию.

Об этом в интервью Associated Press заявил экс-президент Польши Александр Квасневский, который сам входит в совет.

"Я понимаю, что если кто-то просит меня быть частью какого-то проекта, то это не только потому, что я такой хороший, но и потому, что я Квасневский и бывший президент Польши.

И все это взаимосвязано. Без имени - ты никто. Быть Байденом не плохо. Это хорошее имя", - сказал он.

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Байден никогда не пытался использовать отца, который был вице-президентом во времена Барака Обамы, говорит Квасневский. И никогда не говорил о своем отце.

В наблюдательном совете Байден представил "американскую перспективу" компании, которая включала корпоративное управление, рынки капитала, оборудование для газового бурения.

Хантер Байден в 2013-м вошел в совет директоров компании "Бурисма", которая принадлежит экс-министру экологии Николаю Злочевскому. Генеральная прокуратура в 2014-2015-х открыла 2 производства относительно деятельности Министерства экологии и природных ресурсов. Речь идет о выдаче специальных разрешений на пользование недрами и закупку за счет госбюджета услуг по дистанционного зондирования земли. Генпрокурор 2015-2016-х Виктор Шокин остановил расследование касательно "Бурисмы". Как сообщил он личном адвокату Дольду Трампа, Рудольфу Джулиани, сделал это из-за давления со стороны Штатов. В частности, он якобы пытался продолжить расследование, но посол США в Украине 2013-2016-х Джеффри Пейетт (который работал во время президентства Барака Обамы и вице-президентства Джо Байдена) сказал, что расследование надо провести в "белых перчатках". Что, по словам Шокина, означает "ничего не надо делать". 25 июля президент США Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена. 26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом Трампом и Зеленским. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.