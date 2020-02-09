Рассказали о зарплатах в новом Офисе генпрокурора

Зарплата прокурора в новом Офисе генпрокурора составит 29 тыс. грн Фото: zaxid.net

Заместитель генпрокурора, руководитель САП в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак рассказал, сколько будут зарабатывать прокуроры.

По его данным, после завершения реформы прокуратуры оклад в Офисе генпрокурора составит 29 тыс. грн вместо прежних 7 тыс., не считая премий и надбавок, передает "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт назвал оптимальный уровень зарплат чиновников

Кроме этого, оклад у прокурора местной прокуратуры составит 23 тыс. грн.

"Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, уменьшающие риск все-таки коррупционных рисков", - сказал замгенпрокурора.

Новый Офис генерального прокурора начал работу 2 января 2020.