Рассказали какие штрафы ожидают городских глав за невыполнение условий карантина

Какие штрафы ожидают мэров за невыполнение условий карантина. Фото: Украинская правда

На глав городских советов будут накладываться штрафы в размере 17 000 гривен, если подчиненные коммунальные заведения не будут соблюдать карантин.

"Сегодня президент Украины подписал Закон, который позволяет накладывать штрафы немедленно. То есть, "плати, а потом оспаривай". Нет разницы ты владелец строительного магазина, или мэр - основатель коммунального театра или коммунального музея ... Если я правильно помню, это 17 000 гривен", - в эфире телеканала ZIK сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Вопрос стоял, каким образом есть влияние на городских глав, которые нарушают законодательство, когда открывают коммунальные учреждения, учредителями которых являются городские советы. В таком случае, если они идут на сознательное нарушение постановления Кабинета министров, который определяет режим карантина выходного дня, то, конечно, национальная полиция будет штрафовать ", - отметил Немчинов.

Также чиновник отметил, что принятие исполнительными комитетами городских советов документов о режиме рабочего дня во время выходных, ничего больше - "как местная политическая игра".

"Никто не говорит о введении чрезвычайного положения. Речь идет о выполнении закона Украины, определяет режим карантина, связанных с соблюдением санитарно-эпидемиологической опасности. Вы прекрасно знаете, что в Украине действует режим чрезвычайной ситуации. Согласно этому закону Кабинет министров регулирует режим карантина", - подытожил чиновник.

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Напомним, Зеленский подписал закон, предусматривающий штрафы за отсутствие маски.